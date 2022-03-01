ЦОС выяснил личные данные 120 тысяч военных РФ, воюющих в Украине

В списке указаны имена, табельный номер и место службы россиян

ЦОС показал список 120 тысяч военных РФ, воюющих в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Центр оборонных стратегий Украины получил имена и фамилии 120 тысяч военных России, участвующих в боевых действиях на территории Украины. Соответствующие данные Центр передал изданию Украинская правда.

В документе указаны имена, табельный номер и место службы россиян.

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Отмечается, что данные ЦОС получили от надежных источников. С полным списком можно ознакомиться здесь.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что каждый день украинские воины уничтожают более тысячи врагов. По данным Генерального штаба ВСУ, суммарные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили более 6 тысяч человек.

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Напомним, Украина уже шестой день противостоит войскам РФ, которые вторглись в нашу страну, – рассказываем все подробности войны России против Украины.