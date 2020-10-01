До конца года от COVID-19 умрет 10 500 украинцев: настоящая статистика эпидемии

Лаборатории не успевают обрабатывать все тесты и вынуждены откладывать их на потом

Коронавирус продолжает набирать обороты в Украине. По состоянию на 1 октября в стране новый так называемый антирекорд – более 4 тысяч заразившихся. Всего по стране вирус SasCov-2 выявлен у 213 028 человек человек. А тех, кто выздоровел с начала пандемии, -94 443.

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Но о чем говорят эти цифры, равно как и те, которые озвучивает Минздрав? О том, что эпидемия не идет на спад, а наоборот стабильно движется вверх? Или о том, что через полгода после введения карантина и через три месяца после окончания локдауна, начали больше проводить тестов и, таким образом, увеличилось количество и заразившихся и выздоровевших? Ведь та же ВОЗ ожидает, что в Украине количество инфицированных уже в этом году может вырасти до 7-9 тысяч в сутки.

Мы собрали данные Центра общественного здоровья, Национальной академии наук и Киевской школы экономики и выяснили, интересные факты.

Например:

лаборатории половину тестов не обрабатывают, а откладывают в холодильник;

страны из красного списка Минздрава безопасней, чем некоторые регионы Украины;

по прогнозам, до конца года умрет 10500 украинцев от коронавируса.

Подробней в материале "Сегодня".

Достаточно ли тестируют в Украине

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Недавно Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко похвастался: Украина проводит больше тестов, чем Польша.

"За последние две недели Украина проводит тестов больше, чем Польша. Соответственно Украина – 66,3 на 100 тыс. населения, Польша – 47,9", – подсчитал чиновник.

Если взять на миллион населения, тогда ситуация противоположная. На один миллион населения Украина проводит 47,616 тестов, а Польша – 83,986.

Есть еще такой показатель, как процент позитивных результатов от всех проведенных тестов. Он показывает, насколько активно проводится тестирование и работает ли система на опережение. Всемирная организация здравоохранения считает, что максимальный процент позитивных тестов должен составлять 5%.

Как это работает:

Если показатель низкий, например 1%, то это значит, что из ста протестированных людей у одного выявили коронавирус. То есть, низкий процент показывает, что тестируется большое число людей: каждый контактный и отдельные категории населения. Если процент большой, например 20%, то это показывает, что тестирование неэффективное, тестируются в большинстве явно больные.

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А теперь вниманиие: в Украине процент позитивных результатов - 14,11%, а в отдельных регионах – почти 30%.

"Это может говорить о том, что система тестирования на пределе и вспышка такая сильная, что мы много выявляем, но и много не выявляем", – говорит Ковтонюк, бывший замминистра здравоохранения Украины.

Успевают ли лаборатории обрабатывать образцы

За сутки лаборатории обрабатывают примерно 20 тысяч тестов и почти столько же откладывают в холодильник

Например, 19 сентября все лаборатории Украины обработали 23 927 ПЦР-тестов и еще 25 825 отложили в холодильник. Это было в субботу. В будние дни остатки тоже существенные. Для сравнения, 23 сентября лаборатории протестировали 26 779 образцов и 19 114 отложили в холодильник.

В Киеве частные лаборатории делают больше тестов, чем коммунальные и государственные более чем в два раза. При этом цены на ПЦР тесты в частных лабораториях колеблются от 700 до 2500 грн.

Например, 23 сентября частные лаборатории сделали 3990 ПЦР тестов, а государственные и коммунальные – всего 1697. При этом у последних в этот день оставалось 3236 не протестированных образцов. И только в одной частной лаборатории оставались 869 необработанных тестов. В других городах и регионах мы не заметили такого перекоса.

Где опаснее: в Украине, или странах "красной зоны"?

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Минздрав Украины внес США, Молдову, Черногорию и еще 45 государств в "красный список". В этих странах, по мнению украинского ведомства, слишком большое число больных на 100 тысяч человек. Если человек едет или возвращается из этих стран в Украину, то он должен установить приложение "Дия дома" и самоизолироваться на 14 дней.

Но справедливы ли эти цифры?

По состоянию на конец сентябряв США и Молдове – около 150 больных на 100 тыс. человек, а в Черногории – около 550.

В Украине этот показатель составляет чуть более 120 человек. Однако в Тернопольской области он почти в три раза выше среднеукраинского – там заболеваемость составляет около 340 на 100 тыс. человек. В Черновицкой – около 220, а в Киеве – около 160 на 100 тыс. человек.

Получается, в Киеве или Черновицкой области рисков заразиться COVID-19 больше чем в США или Молдове.

Какие есть прогнозы

Каждую неделю Национальная академия наук Украины публикует свои прогнозы заболеваемости COVID-19. Ученые заметили: показатель летальности хоть и снижается за счет высокого темпа роста числа инфицированных, однако превышает средние показатели по миру.

"Показатель летальности непоследовательно и чрезвычайно медленно снижается. Вопреки заявлениям представителям Минздрава уровень детальности от COVID-19 в Украине превышает среднемировой уровень", – отмечают ученые.

В НАН прогнозируют, что до 8 октября в стране будет 233 тысячи больных, а количество умерших достигнет 4,5 тысяч человек. К указанной дате заболеваемость стабилизируется, прогнозируют ученые. Но незначительное снижение темпов роста основных показателей, не повлияют на общую оценку прогнозов – динамика развития эпидемии COVID-19 в Украине останется негативной.

"Прогнозирования основных показателей эпидемии COVID-19 в Украина свидетельствует о сохранении негативных закономерностей распространения коронавируса и развития эпидемии в целом, а также неспособность общества эффективно противостоять коронавирусу", – приходят к выводу исследователи.

Но математики, которые оперируют цифрами и делают прогнозы по науке, сделали совсем неутешительный вывод.

Киевская школа экономики тоже регулярно делает прогнозы по заболеваемости коронавирусом. Они берут данные динамики распространения вируса и смертности и с помощью математических моделей составляют возможные сценарии развития ситуации.

По их последнему прогнозу, до конца года можно ожидать около 10500 смертей от COVID-19 в Украине .

Грозит ли Украине новым жесткий карантин?

Карантин 2020 года ввели в средине марта, когда в стране был выявлен всего один больной COVID-19 . Тогда жесткие ограничения пришлось вводить, потому что медицина совершенно не была готова к приему больных с COVID-19. Не было ни масок, ни аппаратов исскуственой вентиляции легких, ни отработанного алгоритма действий.

Новый локдаун могут ввести, если заболеваемость в Украине вырстет до такого уровня, что больницы не смогут принимать больных, считает Вадим Аристов инфекционист и директор директор Revival Institute for Future.

"Локдаун – это способ купить дополнительное время за счет граждан и бизнеса, чтобы госсистема смогла подготовится к росту заболеваемости. Пока не видно, чтобы что-то мешало правительству подготавливать медицинскую систему. Однако ситуация на самом деле угрожающая: растет заболеваемость, постоянно новые антирекорды и это может привести к тому, что начнут захлебываться медучреждения, которые предоставляют помощь больным коронавирусом. Если это произойдет, то локдаун станет необходим по гуманистическим соображениям, чтобы ограничить новые смерти из-за непредоставления медицинской помощи", – говорит Аристов.

Маркером ситуации с коронавирусом является летальность, которая должна быть на уровне 0,5-0,9, отмечает инфекционист. По его словам, в странах, где была перегруженность медицинской системы, летальность достигала 9%.

"Все, что выше 0,5-0,9% – это лишние смерти, которые можно было избежать при подготовленной медицинской инфраструктуре", – добавил Вадим Аристов.

Также напомним, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал, закроют ли Украину на полный карантин.

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