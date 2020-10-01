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Украину ждет 9000 новых случаев коронавируса в сутки: страшный прогноз ВОЗ

1 октября, 14:58

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Передача вируса внутри семьи и рабочих коллективов - главная проблема

Всемирная организация здравоохранения ожидает, что в Украине, где в последнее время фиксируют все больше новых заразившихся коронавирусом, количество инфицированных уже в этом году может вырасти до 7-9 тысяч в сутки.

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Об этом сообщает "Суспільне", ссылаясь на руководителя офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихта.

"В ближайшие месяцы мы ожидаем, что количество случаев превысит 5 тысяч, и может составлять от 7 до 9 тысяч случаев в день", – сказал Хабихт.

Он отметил, что в Европе тоже наблюдается ежедневный прирост новых случаев заражения, и что в Украине наблюдается так называемая кластерная передача вируса – в сообществах, то есть между членами семьи, одноклассниками и сотрудниками.

"Мы не сузили передачу в кластерного распространения, к которому идет много стран Европы", – констатировал Хабихт.

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По его словам, только каждый четвертый украинец регулярно моет руки, а треть жителей страны не соблюдает физическую дистанцию на мероприятиях.

Напомним, что с начала эпидемии в Украине подтвердили 213 028 случаев COVID-19, из которых 4193 привели к летальному исходу. К настоящему времени более 94 тыс. человек выздоровели.

Медики фиксируют случаи повторного заражения COVID-19. Кто в группе риска – узнавайте из видеосюжета:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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эпидемия ВОЗ коронавирус COVID-19
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