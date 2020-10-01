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Коронавирус в Украине: за сутки более 4000 заразившихся

1 октября, 09:02

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За сутки от COVID-19 умерли более 60 человек

В Украине за последние сутки выявили 4069 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии.

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Как говорят данные карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 213 028 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 64 украинца (всего – 4193). Вылечить от COVID-19 удалось 94 443 инфицированных (2083 – за последние сутки).

За вычетом всех выздоровевших и умерших за все время эпидемии в Украине сейчас болеют COVID-19 114 392 человека (+1922 за сутки).

Мы сообщали, что коронавирус обнаружили еще у одного депутата. Нардеп уже болела COVID-19 полгода назад.

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Ранее в МВД рассказали о количестве заболевших COVID-19 полицейских. Больше всего таких в Запорожской области.

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Кроме того, в Крыму из-за коронавируса на карантин закрыли четыре школы и более 70 классов. За сутки на полуострове выявили 90 новых случаев заражения COVID-19.

Медики фиксируют случаи повторного заражения COVID-19. Кто в группе риска – узнавайте из видеосюжета:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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