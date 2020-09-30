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Вспышка COVID-19 в МВД: количество зараженных правоохранителей "рекордно" возросло

30 сентября, 13:41

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Больше всего копов заболело в Запорожской области

За минувшие сутки в Украине COVID-19 диагностировали у 195 правоохранителей. Это наибольший суточный прирост зараженных в МВД Украины с начала эпидемии.

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Как рассказали в пресс-службе ведомства, ранее больше всего случаев заражений новой коронавирусной инфекцией за сутки (142 человека) зафиксировали 25 сентября.

Отмечается, что наибольшее количество правоохранителей больных COVID-19 зарегистрировали в Запорожской области (+22), Хмельницкой области (+14) и в Киеве (+32).

Всего с начала пандемии коронавирусной болезнью заболело 5768 работников системы МВД, 5235 – выздоровели, 16 – умерли.

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Ранее мы сообщали, что в Украине за последние сутки выявили 4027 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего инфекцию подтвердили у 208 959 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 64 украинца.

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Также напомним, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко назвал причину вспышки коронавируса в Украине.

Медики фиксируют случаи повторного заражения COVID-19. Кто в группе риска – узнавайте из видеосюжета:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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МВД статистика правоохранители Украина инфекция заражение коронавирус COVID-19
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