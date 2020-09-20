COVID-19 в Украине. Степанов проводит онлайн-брифинг

Министерство здравоохранения проводит онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в Украине. Глава Минздрава Максим Степанов расскажет новую информацию о коронавирусе и карантине в стране.

Реклама

Как известно, по состоянию на утро 20 сентября в Украине подтвердили 2966 новых случаев заражения коронавирусом (175 678 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 41 украинца (3557 с начала эпидемии). За субботу выздоровели 2167 человек (94 609 с начала эпидемии).

Напомним, недавно медик назвал главную причину всплеска заболеваемости COVID-19 в Украине.

Также мы писали, что ВОЗ не верит, что вакцина от COVID-19 остановит пандемию. В частности, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что вакцина поможет только определенным группам людей.

Реклама

О том, как изменился бизнес на карантине, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама