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Дает прилив крови в половые органы: зарядка ректора Острожской академии взорвала Сеть (видео)

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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1 февраля, 15:57
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Игорь Пасечник показал, какие упражнения делает каждый день – одно из них рассмешило пользователей соцсетей
Ректор Игорь Пасечник удивил Сеть своей зарядкой
Ректор Игорь Пасечник удивил Сеть своей зарядкой / Фото: Коллаж: Сегодня

Ректор Национального университета "Острожская академия" Игорь Пасечник показал на видео зарядку, которую он делает ежедневно. Однако пользователей больше всего заинтересовало интимное упражнение – запись с этой частью зарядки стала вирусной в Сети.

Видео с ректором опубликовали на странице Острожской академии в YouTube.

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Игорь Пасечник показал упражнения для шеи, осанки и в общем на все группы мышц. Говорит, что сам делает такую зарядку на протяжении 40 лет.

Но больше всего зрителей удивило упражнение, которое сам ректор называет "втягивание ануса". Ректор объяснил, что нужно напрягать и расслаблять мышцы – таких повторений сделать 100 раз.

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"Если вы сделаете таких качков 100 и не почувствуете прилива крови к половым органам, значит вам нужно делать еще", - сказал он.

Отметим, что видео с зарядкой Пасечник записал еще в мае 2020 года, но в Сети его заметили и распространили только сейчас. Кроме того, видео с этим упражнением в соцсети TikTok набрало больше просмотров, чем его запись в YouTube.

Видео с ректором стало вирусным в Сети. Скриншот

Скандал с ректором

В 2019 году Пасечник попал в скандал из-за конфликта со студенткой. Как пишет "Четверта влада", девушка поинтересовалась у ректора, какая цена установленных на кампусе скульптур. После этого, по ее словам, декан вызвал девушку в кабинет, а ректор специально собрал студентов, чтобы раскритиковать ее поступок.

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В частности, во время общения со студентами ректор сказал: "Если бы это был мой ребенок, я бы его избил".

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