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Дає приплив крові до статевих органів: зарядка ректора Острозької академії підірвала Мережу (відео)

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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1 лютого, 15:57
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Ігор Пасічник показав, які вправи робить щодня – одна з них розсмішила користувачів соцмереж
Ректор Ігор Пасічник здивував Мережу своєю зарядкою
Ректор Ігор Пасічник здивував Мережу своєю зарядкою / Фото: Колаж: Сьогодні

Ректор Національного університету "Острозька академія" Ігор Пасічник показав на відео зарядку, що він робить щодня. Однак користувачів найбільше зацікавило інтимну вправу – запис із цією частиною зарядки став вірусним у Мережі.

Відео з ректором опублікували на сторінці Острозької академії у YouTube.

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Ігор Пасічник показав вправи для шиї, постави та загалом на всі групи м'язів. Говорить, що сам робить таку зарядку впродовж 40 років.

Але найбільше глядачів здивувала вправа, яку сам ректор називає "втягуванням ануса". Ректор пояснив, що потрібно напружувати та розслабляти м'язи – таких повторень зробити 100 разів.

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"Якщо ви зробите таких качків 100 і не відчуєте припливу крові до статевих органів, значить вам потрібно робити ще", – сказав він.

Зазначимо, що відео із зарядкою, Пасічник записав ще у травні 2020 року, але в Мережі його помітили та поширили лише зараз. Крім того, відео з цією вправою в соцмережі TikTok набрало більше переглядів, ніж запис у YouTube.

Відео з ректором стало вірусним у Мережі. Скріншот

Скандал із ректором

У 2019 році Пасічник потрапив у скандал через конфлікт зі студенткою. Як пише "Четверта влада", дівчина поцікавилася у ректора, яка ціна встановлених на кампусі скульптур. Після цього, за її словами, декан викликав дівчину до кабінету, а ректор спеціально зібрав студентів, аби розкритикувати її вчинок.

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Зокрема, під час спілкування зі студентами ректор сказав: " Якби це була моя дитина, я б її побив".

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