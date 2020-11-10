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Данилов: Если Россия начнет проигрывать, то перебросит в Крым ядерное оружие

10 ноября, 05:18

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Давно ходят слухи, что ядерное оружие якобы уже не полуострове

У России есть возможность разместить ядерное оружие в оккупированном Крыму, и оно там может оказаться в ближайшее время, если Москва увидит, что проигрывает по Украине.

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Об этом сказал в комментарии "Радио Свобода" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Он отметил, что на данный момент Украина не имеет точной информации, что ядерное оружие уже не полуострове.

"То, что там может быть ядерное оружие – такого подтверждения окончательного у нас нет. Но то, что это может произойти в ближайшее время, мы четко осознаем. Это будет зависеть от многих факторов, и если россияне будут видеть, что проигрывают, то обязательно вернутся к этому вопросу", – сказал Данилов.

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А вот бывший командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес уверен, что ядерное оружие в Крыму – это ключ для дальнейшего наступления и распространения геополитического влияния России.

"Мы должны быть уверены, что они никогда не смогут перебросить ядерное оружие в Крым и не смогут его использовать, чтобы в дальнейшем расширять стартовую площадку для своего вредоносного воздействия, которое они уже распространяют в Сирии, на Кавказе, Балканах и сейчас даже в Ливии", – сказал американский генерал.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее на конференции МАГАТЭ по физической ядерной безопасности (ICONS 2020) представитель Минэнергетики Украины заявил, что Россия захватила ядерные установки в Крыму. Стоит отметить, что ядерная собственность Украины на полуострове находится под защитой этой международной организации.

В свою очередь генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко объяснял, зачем России хранилища ядерного оружия в оккупированном Крыму. По его словам, Кремль создал вооруженную группировку в южном "подбрюшье" НАТО, готовую к реальной войне с геополитическим противником.

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Россия Крым ядерное оружие Бен Ходжес Алексей Данилов
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