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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Дефолт в России — вопрос времени. Ключевые заявления мировых лидеров об Украине 17 апреля

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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17 апреля, 21:41
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Западные политики и деятели хотят наказать РФ за агрессию
Борис Джонсон, Папа Римский, Урсула фон дер Ляйен
Борис Джонсон, Папа Римский, Урсула фон дер Ляйен / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине идет 53-й день войны. Западные политики высказались о способах остановить агрессию России, о будущем страны-агрессора, и заверили Украину в своей поддержке. Сайт "Сегодня" собрал ключевые заявления за этот день.

Глава Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен рассказала, что ждет Россию в ближайшем будущем.

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"По последним прогнозам, ВВП России сократится на 11%. Государственный дефолт в России – только вопрос времени", — сказала она.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил христиан с Пасхой и пожелал сил украинцам.

"Желаю христианам всего мира счастливой и благословенной Пасхи, включая христиан Украины, независимо от того, отмечаете вы Пасху сегодня или позже в этом месяце. Пусть весть надежды воскресшего Христа принесет вам силу", — заявил Джонсон.

Экс-посол США в России Майкл МакФол призвал ввести санкции против россиян, поддерживающих войну.

"Россияне, использующие свои публичные профили для поддержки войны Путина, должны попасть под санкции. Поскольку пути наказывают тех, кто выступает против его войны, мы должны наказывать тех, кто выступает за его войну", — считает политик.

Папа Римский Франциск заявил об обязательности мира.

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"Позволь, чтобы Христов мир победил нас! Мир возможен, мир обязателен, мир является первоочередной ответственностью всех!" — сказал он.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что поляки поддерживают украинских беженцев

"Поляки открыли свои сердца и дома для беженцев войны с Украиной, делятся тем, что имеют", — сказал глава правительства.

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Старший лейтенант Бондарук Виталий – офицер ВСУ, родом из Прикарпатья (с. Княжелука, Долинский район, Ивано-Франковская обл.). Погиб при обороне Киева, вступив в бой с превосходящими силами противника. Вместе со своим подразделением задержал врага, что дало возможность украинским войскам занять удобную позицию для контрнаступления. За личное мужество получил звание Герой Украины. Посмертно.

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