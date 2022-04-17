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СЬОГОДНІ Новини України

Дефолт у Росії – питання часу. Ключові заяви світових лідерів про Україну 17 квітня

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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17 квітня, 21:41
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Західні політики та діячі хочуть покарати РФ за агресію
/ Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні триває 53-й день війни. Західні політики висловилися про способи зупинити агресію Росії, про майбутнє країни-агресора та запевнили Україну у своїй підтримці. Сайт "Сьогодні" зібрав ключові заяви за цей день.

Глава Європейської комісії Урсула Фон дер Ляєн розповіла, що чекає на Росію у найближчому майбутньому.

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"За останніми прогнозами, ВВП Росії скоротиться на 11%. Державний дефолт у Росії – лише питання часу", — сказала вона.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон привітав християн з Великоднем та побажав сил українцям.

"Бажаю християнам усього світу щасливого та благословенного Великодня, включаючи християн України, незалежно від того, відзначаєте ви Великдень сьогодні чи пізніше цього місяця. Нехай звістка надії Христа, що воскрес, принесе вам силу", — заявив Джонсон.

Експосол США в Росії Майкл Макфол закликав запровадити санкції проти росіян, які підтримують війну.

"Росіяни, які використовують свої публічні профілі для підтримки війни Путіна, мають потрапити під санкції. Оскільки шляхи карають тих, хто виступає проти його війни, ми маємо карати тих, хто виступає за його війну", — вважає політик.

Папа Римський Франциск заявив про обов'язковість миру.

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"Дозволь, щоб Христов мир переміг нас! Мир можливий, мир є обов'язковим, мир є першочерговою відповідальністю всіх!" — сказав він.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зазначив, що поляки підтримують українських біженців.

"Поляки відкрили свої серця та домівки для біженців війни з Україною, діляться тим, що мають", — сказав глава уряду.

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Павло (прізвище не називаємо) - головний сержант артилерійської батареї, на рахунку якої сотні одиниць розбитої техніки ворога! Його точність, сміливість і сталеві нерви перетворюють смертоносну зброю РФ на металобрухт. В тому числі і за допомогою реактивної системи "Верба". "Не я б'ю - "Верба" б'є!"
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