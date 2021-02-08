Дело Майдана: бывшей судье райсуда Киева сообщили о подозрении

Ей грозит лишение свободы на срок до 5 лет

8 февраля прокуратура сообщила о подозрении бывшей судье одного из районных судов Киева по делу Майдана.

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Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

Ей инкриминируется незаконное воспрепятствование проведению митингов и демонстраций, совершенное должностным лицом (статья 340 УК Украины).

По информации следствия, 23 января 2014 года судья без доказательств привлекла к административной ответственности трех человек за якобы "невыполнение водителями требований об остановке".

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Митингующие были участниками движения колонны транспортных средств. Чтобы их запугать, бывшая судья постановила наказание в виде лишения права управления автомобилем.

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Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Напомним, 30 июня суд признал экс-судью Печерского районного суда Киева Оксану Царевич невиновной в вынесении заведомо неправосудных решений (часть 2 статьи 375 Уголовного кодекса). Ее дело суд рассматривал пять лет.

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