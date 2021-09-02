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Дело MH17: полиция Нидерландов ищет свидетелей среди жителей российского Курска

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор раздела Власть
2 сентября, 14:31
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Следователи хотят знать, кто входил в состав расчета, какое было задание, и от кого оно было получено
Следователи собирают информацию о катастрофе с Боингом MH17. Фото: коллаж "Сегодня"
Следователи собирают информацию о катастрофе с Боингом MH17. Фото: коллаж "Сегодня"

Совместная следственная группа (JIT), расследующая дело о катастрофе MH17 на Донбассе, обратилась за помощью в предоставлении важной информации к военным, проживающим в российском городе Курске. Об этом сообщила пресс-служба полиции Нидерландов.

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"Из Курска был отправлен ЗРК Бук, которым, как считает JIT, был сбит этот самолет. В этой катастрофе 17 июля 2014 года погибли все находящиеся в пассажирском самолете 298 человек", – говорится в сообщении.

Следователи просят связаться с ними по e-mail, WhatsApp или Signal, если у россиян есть какая-либо информация (фотографии, видеоматериалы, релевантные электронные сообщения или военные приказы), имеющая отношение к катастрофе с Боингом MH17.

Также в публикации размещено видеообращение родителей погибшего в катастрофе 29-летнего Виктора Орешкина, которые тоже просят свидетелей из России отозваться.

"Этого никогда не должно было случиться и никогда не должно повториться. Наша просьба: если кто-нибудь знает хоть что-нибудь об этом, пожалуйста, скажите об этом кому надо", – говорят родители, потерявшие сына.

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Кто принимал решение

По словам начальника отдела Национальной полиции Нидерландов Энди Краага, следователи хотят знать, кто входил в состав расчета, какое было задание, и от кого оно было получено.

"Мы хотим знать, кто принимал решение о применении этого оружия в Украине. Особенно нам хочется узнать, почему был сбит пассажирский лайнер. Как могли сбить самолет, на борту которого находилось 298 мирных граждан? Рассказать об этом с полной уверенностью мы сможем лишь тогда, когда лица, напрямую причастные к этой трагедии, ответят на эти вопросы", – сообщил Крааг.

Также на сайте отмечается, что судебный процесс против четырех обвиняемых по делу MH17 будет продолжен 6 сентября. Родственники погибших воспользуются своим правом на выступление в судебном заседании.

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