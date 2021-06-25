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В суде по MH17 попросили изучить фейковое видео с Коломойским: чем это закончилось

25 июня 2021 10:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Защита одного из обвиняемых в сбивании самолет попыталась приплести к делу украинского олигарха из-за странного видео

В суде Нидерландов по делу MH17 продолжают опровергать фейки. На очередном заседании защита одного из обвиняемых Олега Пулатова неожиданно попросила изучить видео с украинским бизнесменом Игорем Коломойским о сбивании самолета, которое ранее было признано фейковым.

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Об этом пишет Укринформ.

Адвокат Сабина тен Дуссхате припомнила в суде про видео, на котором Коломойский говорил о сбитом "Боинге", однако указала на его отсутствие в деле. На это сторона обвинения отметила, что защита Пулатова предоставила ссылку на видео с господином Коломойским, где он якобы говорит о сбивании MH17. Однако защита Пулатова не объяснила, как изучение этого видео касается их клиента. Поэтому сторона обвинения попросила отклонить это ходатайство.

Как пишет издание Грати, речь идет о видео, в котором пранкер Алексей Столяров (Лексус) в 2014 году записал разговор с Коломойским, представившись представителем т.н. "ДНР" Павлом Губаревым. Он спросил бизнесмена про сбитый "Боинг", но тот отрицал причастность к этому украинской стороны.

Защита Пулатова утверждает, что это видео с участием Коломойского "многие восприняли как признание".

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Эти слова удивила прокурора Манон Риддербекс, которая напомнила адвокатам, что подпись к видео следующая: "Коломойский отрицает обвинения в причастности к крушению "Боинга" МН17". Она объяснила, что это не признание, а отрицание, а защита пытается ссылаться на нечеткий шуточный диалог, из которого нельзя вынести никакой информации и фактов о роли участников разговора.

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К тому же прокурор напомнила, что Оперативная группа по борьбе с дезинформацией Евросоюза оценила сюжет о Коломойским и МН17 как дезинформацию.

"Запрос о Коломойском хорошо вписывается в "стратегию движущейся цели". Буквально moving target strategy — стратегия постоянного изменения позиции на протяжении судебного разбирательства, в том числе для подачи разных запросов, ходатайств и требований, что затягивает процесс и создает дополнительные сложности, как это называется в уголовных производствах — затягивание судебного разбирательства путем заваливания судей отчетами, запросами и второстепенными вопросами", – заявила Риддербекс.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно следствие по MH17 отклонило показания о причастности ВСУ к пуску ракеты, которой был сбит самолет.

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