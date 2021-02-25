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Дело ПриватБанка: суд определил меру пресечения Яценко

25 февраля, 04:24

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Прокурор требовал для подозреваемого залог в 130 млн гривен

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему первому заместителю председателя правления ПриватБанка Владимиру Яценко, задержанному по делу о растрате 136,89 млн гривен – содержание под стражей на 60 дней (до 22 апреля 2021 включительно) с правом внесения залога.

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Трансляция заседания велась на YouTube-канале ВАКС.

Прокурор ходатайствовал о залоге равном сумме растраты – более 136 млн гривен, но суд удовлетворил его ходатайство частично, определив залог в размере 52 млн 210 тыс. грн.

Адвокаты Яценко утверждали, что их клиент летел в Вену к врачу и якобы к 25 февраля планировал вернуться в Украину.

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В то же время, по оперативной информации, бывший топ-менеджер банка планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра. Но представители НАБУ обратились в Госавиаслужбу и самолет совершил посадку в аэропорту "Борисполь", где Яценко было объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

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Помимо Яценко по делу ПриватБанка были задержаны также экс-председатель правления Александр Дубилет и начальник департамента финансового менеджмента Елена Бычихина.

Все подробности в спецтеме Национализация ПриватБанка

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