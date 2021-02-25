Справа ПриватБанку: суд визначив запобіжний захід Яценку

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому першому заступникові голови правління ПриватБанку Володимирові Яценку, затриманому у справі про розтрату 136,89 млн гривень – тримання під вартою на 60 днів (до 22 квітня 2021 включно) з правом внесення застави.

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Трансляція засідання велася на YouTube-каналі ВАКС.

Прокурор клопотав про заставу рівну сумі розтрати – понад 136 млн гривень, але суд задовольнив його клопотання частково, визначивши заставу в розмірі 52 млн 210 тис. грн.

Адвокати Яценка стверджували, що їхній клієнт летів до Відня до лікаря і нібито до 25 лютого планував повернутися в Україну.

Водночас, за оперативною інформацією, колишній топ-менеджер банку планував покинути Україну на приватному літаку в напрямку Відня, вилетівши з Дніпра. Але представники НАБУ звернулися до Державіаслужби і літак здійснив посадку в аеропорту "Бориспіль", де Яценку було оголошено підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

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Крім Яценка у справі ПриватБанку були затримані також екс-голова правління Олександр Дубілет та начальник департаменту фінансового менеджменту Олена Бичихіна.

Всі подробиці в спецтемі Націоналізація ПриватБанку

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