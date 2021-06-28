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День Конституции и учения Sea Breeze-2021 – анонсы СЕГОДНЯ

28 июня 2021 7:00

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Украине 28 июня пройдут торжественные мероприятия по случаю юбилейного Дня Конституции, а также начнутся крупнейшие международные морские военные учения

Мы собрали все самые важные предстоящие события 28 июня в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Украина

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В Украине выходной день по случаю Дня Конституции, ожидаются торжественные мероприятия по случаю 25-й годовщины принятия Основного закона страны.

  • 9:00 – Национальная гвардия Украины заступит в Почетный караул у здания Верховной Рады и в помещении парламента: у Портала с Государственным флагом, Портала Декларации о государственном суверенитете Украины и Конституции Украины.
  • 10:00 – церемония поднятия Государственного флага Украины на площади Конституции. По завершении церемонии состоится установка памятного знака "Тризуб".
  • 11:00 – торжественное заседание Верховной Рады Украины.
  • 12:30 – совместное фотографирование на крыльце Верховной Рады Украины по завершении торжественного заседания.
  • 13:00 – просветительские мероприятия ко Дню Конституции.
  • 20:00 – концерт классической музыки в исполнении Государственного эстрадно-симфонического оркестра на площади Конституции.
  • 21:30 - световое шоу на площади Конституции.
  • С 28 июня по 10 июля пройдут украинско-американские учения Sea Breeze-2021 при участии 31 страны, которые должны стать самыми масштабными за последние 20 лет.

Киев

  • Церемония возложения цветов к памятнику гетману Пилипу Орлику с участием представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, депутатского корпуса к 25-й годовщине Конституции Украины.
  • В каждом районе столицы состоятся торжества и возложение цветов к памятникам и памятным знакам выдающимся деятелям украинского государства.
  • Фотовыставка в Национальном историко-архитектурном музее "Київська фортеця", посвященная 25-й годовщине Конституции Украины.
  • Открытие экспозиции "Сила Конституции" на Майдане Независимости напротив Главпочтамта.
  • 19:00 – акция протеста "Действия Зеленского являются предательством государственных интересов Украины" у Офиса президента на Банковой.

Чернигов

  • 11:00 – торжественная церемония развертывания 200-метрового Рушника Єдності (и фиксация рекорда) по случаю 25-й годовщины Конституции Украины (у подножия Екатерининской церкви, Киевская трасса).

Львов

  • 12:00 – акция в поддержку военных "С Запада на Восток: передай привет 2.0" (Площадь Рынок (перед главным входом) и Мемориал Небесной Сотни). Детали.

За рубежом

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  • Матч между национальными сборными Хорватии и Испании в 1/8 финала футбольного чемпионата Евро-2020.

Бухарест, Румыния

  • Матч между национальными сборными Франции и Швейцарии в 1/8 финала футбольного чемпионата Евро-2020.

Барселона, Испания

  • Открытие Всемирного конгресса мобильных технологий и решений – Mobile World Congress (28 июня – 1 июля).

Нью-Йорк, США

  • Конференция высокого уровня руководителей контртеррористических учреждений государств – членов ООН на тему "Противодействие и предотвращение терроризма в эпоху трансформирующихся технологий: решение проблем нового десятилетия" в штаб-квартире ООН (28-30 июня).

Онлайн

  • Ежегодное заседание Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития, а также бизнес-форум "Восстановление лучшей экономики" (28 июня – 2 июля).
  • II Глобальная онлайн-конференция по трансграничной электронной торговле, организуемая Всемирной таможенной организацией (28-29 июня).
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