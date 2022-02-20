День памяти Героев Небесной Сотни: как Украина чтит память погибших на Майдане – онлайн

Согласно официальным данным, в целом в течение 18-20 февраля погибли 73 протестующих и 11 правоохранителей, более 600 человек получили ранения

В Украине чтят память погибших на Майдане в 2014 году. Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 20 февраля, в Украине чтят память Героев Небесной Сотни, погибших 18-20 февраля 2014 года во время Революции Достоинства. В этот день политики, лидеры государства и известные лица высказывают слова благодарности погибшим при отстаивании европейских ценностей.

Как в Украине чтят память Героев Небесной Сотни – читайте далее в материале "Сегодня".

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20 февраля в Киеве на Майдане пройдут поминальные мероприятия, акции и панихида.

08:00 – 10:00 – возложение цветов к Мемориалу Небесной Сотни при участии руководителей государства;

10:00 – 12:00 – чествование памяти погибших участников Революции достоинства в храме Архистратига Михаила на Аллее Героев Небесной Сотни;

12:00 – 13:00 – панихида в Михайловском соборе;

16:30 – 18:00 – вече "Чествование памяти Героев Небесной Сотни" на Майдане Независимости;

18:00 – 19:00 – зажжение лампадок вдоль Аллеи Героев Небесной Сотни;

19:00 – 22:00 – зажжение световой инсталляции "Лучи Достоинства" на Аллее Героев Небесной Сотни.

Согласно официальным данным, в целом в течение 18-20 февраля погибли 73 протестующих и 11 правоохранителей, более 600 человек получили ранения.

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