День памяти и примирения. Прямой эфир "Украина 24"

Сегодня Украину посетили многие знаменитости и ведущие политики мира

8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения. Графика "Сегодня"

В Украине 8 мая, как и во всем мире, отмечается День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны.

День памяти и примирения – отмечается в годовщину капитуляции нацистской Германии, как символ победы над фашизмом.

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Сегодня в Украину, которая уже третий месяц борется с рашизмом, приехали премьер-министр Канады Джастин Трюдо, первая леди США Джилл Байден, президент Бундестага Германии Бербель Бас, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, а в столичном метро выступили музыканты группы U2.

Все подробности в эфире "Украина 24":