День пам'яті та примирення. Прямий ефір "Україна 24"

Сьогодні Україну відвідали багато знаменитостей та провідних політиків світу

8 травня в Україні відзначають День пам'яті та примирення. Графіка "Сьогодні"

В Україні 8 травня, як і у всьому світі, відзначається День пам'яті та примирення присвячений пам'яті жертв Другої світової війни.

День пам'яті та примирення – відзначається у річницю капітуляції нацистської Німеччини, як символ перемоги над фашизмом.

Реклама

Сьогодні в Україну, яка вже третій місяць бореться із рашизмом, приїхали прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, перша леді США Джілл Байден, президент Бундестагу Німеччини Бербель Бас, прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович, а у столичному метро виступили музиканти гурту U2.

Усі подробиці в ефірі "Україна 24":