Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

День пам'яті та примирення. Прямий ефір "Україна 24"

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 травня, 19:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сьогодні Україну відвідали багато знаменитостей та провідних політиків світу
8 травня в Україні відзначають День пам'яті та примирення. Графіка "Сьогодні"
8 травня в Україні відзначають День пам'яті та примирення. Графіка "Сьогодні"

В Україні 8 травня, як і у всьому світі, відзначається День пам'яті та примирення присвячений пам'яті жертв Другої світової війни.

День пам'яті та примирення – відзначається у річницю капітуляції нацистської Німеччини, як символ перемоги над фашизмом.

Реклама

Сьогодні в Україну, яка вже третій місяць бореться із рашизмом, приїхали прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, перша леді США Джілл Байден, президент Бундестагу Німеччини Бербель Бас, прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович, а у столичному метро виступили музиканти гурту U2.

Усі подробиці в ефірі "Україна 24":

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Докладніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Діпломатичний фронт
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 11:00 8 травня
1
Особовий склад 25500
Особовий склад
2
Літаки 199
Літаки
3
Гелікоптери 156
Гелікоптери
4
Танки 1130
Танки
5
ББМ 2741
ББМ
6
Артилерія 509
Артилерія
7
Засоби ППО 86
Засоби ППО
8
РСЗВ 179
РСЗВ
9
БПЛА 360
БПЛА
10
Кораблі/катери 12
Кораблі/катери
11
Транспорт 1961
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Генерал-лейтенант Сергій Наєв - командувач Об’єднаних сил ЗСУ. За особисту мужність, професійну організацію оборони і ефективне командування діями особового складу та частинами, що ведуть бойові дії у найважливіших напрямках, удостоєний звання Герой України.
Історія героя
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

34430.7

Bitcoin Cash (BCH)

263.36

Binance Coin (BNB)

356.68

Ethereum (ETH)

2526.73

Litecoin (LTC)

93.73

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
37,59
42,59
-
-
37,74
42,63
31,37
-
-
-
33,59
-
-
44,74
33,29
-
37,68
42,63
31,97
-
-
-
32,47
-
37,68
42,63
31,46
-
37,68
42,63
31,98
-
37,68
42,63
31,37
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
13,7%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,86 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.86

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти