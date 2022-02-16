"День вторжения" России в Украину. Мы узнали, что происходит в Киеве – стрим

Вместо российских войск в столице сегодня можно увидеть много украинских флагов и патриотически настроенных киевлян

В Киеве сегодня День единения. / Фото: Коллаж: Сегодня

Последние дни жители столицы жили в тревоге из-за угрозы вторжения России на территорию Украины. Датой наступления войск соседней страны называли 16 февраля.

Корреспондент "Сегодня" отправился в центр Киева, чтобы узнать, что там происходит в так называемый "день вторжения", и что киевляне думают о вероятности полномасштабной войны с РФ.

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Жизнь в столице 16 февраля ничем не отличается от предыдущих дней. Разве что в городе можно увидеть гораздо больше флагов Украины и другой патриотической символики, ведь сегодня – День единения.

Киевляне заняты своими повседневными делами – спешат на работу, на встречи, на свидания. Сегодня наступления войск Путина на Украину не произошло.

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Как Киев готовился к вероятному вторжению

15 февраля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица за все времена независимости еще никогда не была под такой угрозой, как сегодня.

По его словам, сегодня главная задача власти – обеспечить стабильную работу инфраструктуры, жизнеобеспечение столицы. А также подготовиться к действиям в случае военного нападения.

Мэр Киева объяснил, что власти нашли возможности и обеспечили дополнительное производство электроэнергии в столичных ТЭЦ.

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Он также сообщил, что предприятия столицы обеспечены бесперебойной связью на случай исчезновения мобильной связи.

По словам Кличко, в случае начала военной агрессии со стороны России в Киеве есть четкий план эвакуации населения. Он будет работать для каждого района в отдельности.

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