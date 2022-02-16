"День вторгнення" Росії в Україну. Ми дізналися, що відбувається у Києві – стрім

Замість російських військ у столиці сьогодні можна побачити багато українських прапорів та патріотично налаштованих киян

У Києві сьогодні День єднання. / Фото: Колаж: Сьогодні

Останні дні мешканці столиці жили у тривозі через загрозу вторгнення Росії на територію України. Датою наступу військ сусідньої країни називали 16 лютого.

Кореспондент "Сьогодні" вирушив до центру Києва, щоб дізнатися, що там відбувається у так званий "день вторгнення" і що кияни думають про можливість повномасштабної війни з РФ.

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Життя у столиці 16 лютого нічим не відрізняється від попередніх днів. Хіба що у місті можна побачити значно більше прапорів України та іншої патріотичної символіки, адже сьогодні – День єднання.

Кияни зайняті своїми повсякденними справами – поспішають на роботу, на зустрічі, на побачення. Сьогодні наступу військ Путіна на Україну не відбулося.

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Як Київ готувався до ймовірного вторгнення

15 лютого мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця за всі часи незалежності ще ніколи не була під такою загрозою, як сьогодні.

За його словами, сьогодні головне завдання влади – забезпечити стабільну роботу інфраструктури, життєзабезпечення столиці. А також підготуватися до дій у разі воєнного нападу.

Мер Києва пояснив, що влада знайшла можливості й забезпечила додаткове виробництво електроенергії в столичних ТЕЦ.

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Він також повідомив, що підприємства столиці забезпечені безперебійним зв'язком на випадок зникнення мобільного зв'язку.

За словами Кличка, у разі початку військової агресії з боку Росії у Києві є чіткий план евакуації населення. Він працюватиме для кожного району окремо.

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