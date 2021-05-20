"Код нашей победы". Как поздравляют украинцев с Днем вышиванки: фото, видео (обновлено)

С самого утра в Сети пишут об украинском празднике – Дне вышиванки, кто и как поздравлял

День вышиванки в Украине. Коллаж

В Украине сегодня, 20 мая, отмечают День вышиванки. По этому случаю в Сети уже начали публиковать поздравления.

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"Сегодня" собрали пожелания, адресованные украинцам.

На Закарпатье полицейские, спасатели и пограничники сняли видео: сначала работники предстают в форменной одежде, а потом – в национальном наряде.

А в МИД Украины опубликовали фото с надписью "MFA UA" в стиле вышитого текста и элементами вышивки.

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Поздравление с Денм вышиванки. / Фото: Facebook / МИД Украины

По случаю праздника мэр Умани Александр Цебрий показал фото с сыном в вышиванках.

Александр Цебрий в вышиванке. Фото: Facebook

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Командир Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош также опубликовал фото с семьей.

"Семья Ярошей поздравляет с Днем украинской вышиванки! Слава Украине!" – написал он.

Семья Дмитрия Яроша. Фото: Facebook

Свое поздравление опубликовал и пятый президент Украины Петр Порошенко, прикрепив фото в украинском наряде с женой.

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"Наша вышивка – это торжественно, модно и всегда уместно. Она объединяет и вдохновляет украинцев на новые победы не только в Украине, но и в самых отдаленных уголках Земли", - написал он.

А "Укрзализныця" в день праздника обновила обложку страницы в Facebook. Теперь главное изображение – с элементами вышивки на поездах.

"Укразализныця" изменила обложку. Фото из соцсети

Также с Днем вышиванки уже поздравило Министерство обороны Украины. На видео написано: "Вышиванка – код нашей победы!"

Бывший министр обороны Степан Полторак показал фото вышивки в цветах полевой военной формы и коротко поздравил с праздником.

Публикация Степана Полторака. Скриншот

А пресс-служба спасателей призвала в этот день начать виртуальный парад вышиванок и показать миру свои национальные обереги.

Кроме того, с праздником поздравил украинцев и бывший премьер-министр, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк. К тексту он прикрепил старое фото с семьей в вышиванках.

"Время идет. Вырастают дети. Но так же мы любим нашу "украинскую душу", наши вышиванки", - написал он.

Фото: Facebook

Напомним, мы показывали, как в прошлом году во Львове врачи превратили защитные костюмы в вышиванки.