Дерево убило людей во Львове, а Apple обвинили в цензуре – главные новости за ночь

Во Львове погибли молодые люди, а Apple обвинили в цензуре антивакцинаторы / коллаж "Сегодня"
Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.
Apple обвинили в цензуре
Разработчики приложение для знакомств противников вакцинации Unjected обвинили компанию Apple в цензуре из-за того, что она удалила из своего магазина AppStore их продукт. В компании уже ответили на обвинения.
Во Львове деревом убило людей
Во Львове во время сильной грозы с ураганом ночью повалило несколько деревьев и одно из них убило девушку и парня, которые сидели на лавочке в Стрыйском парке.
Во Львове ураган повалил несколько деревьев, есть жертвы / коллаж "Сегодня"
В Германии задержали сотни противников карантина
В Берлине в ходе акций против коронавирусных ограничений в воскресенье, 1 августа, произошли столкновения участников с полицией, в результате которых были задержаны более 500 человек и пострадали 10 полицейских.
Полиция разогнала протест в Берлине / Фото: REUTERS
Иран обвинили в атаке на израильский танкер
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт обвинил Иран в атаке на израильский нефтяной танкер Mercer Streetу у берегов Омана, в результате которой погибли два человека. Его обвинения поддержали в США и Великобритании. Союзники сейчас проводят консультации, чтобы наказать виновного.
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