Дерево вбило людей у Львові, а Apple звинуватили у цензурі – головні новини за ніч

У Львові хлопець і дівчина загинули під час урагану, а антивакцинатори обурені видаленням їхньої програми з AppStore – та інші події

У Львові загинули молоді люди, а Apple звинуватили у цензурі антивакцинатори / колаж "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Apple звинуватили у цензурі

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Розробники додатку для знайомств противників вакцинації Unjected звинуватили компанію Apple у цензурі через те, що вона видалила зі свого магазину AppStore їхній продукт. У компанії вже відповіли на звинувачення.

У Львові деревом вбило людей

У Львові під час сильної грози з ураганом вночі повалило кілька дерев і одне з них вбило дівчину і хлопця, які сиділи на лавочці у Стрийському парку.

У Львові буревій повалив кілька дерев, є жертви / колаж "Сьогодні"

У Німеччині затримали сотні противників карантину

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У Берліні під час акцій проти коронавірусних обмежень у неділю, 1 серпня, відбулися зіткнення учасників з поліцією, в результаті яких були затримані понад 500 людей і постраждали 10 поліцейських.

Поліція розігнала протест у Берліні / Фото: REUTERS В тренді Суди щодо Януковича і вбивства Шеремета та обрання прем'єра Вірменії – анонси СЬОГОДНІ

Іран звинуватили в атаці на ізраїльський танкер

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт звинуватив Іран у атаці на ізраїльський нафтовий танкер Mercer Streetу біля берегів Оману, в результаті якої загинули двоє людей. Його звинувачення підтримали в США і Великій Британії. Союзники зараз проводять консультації, щоб покарати винного.

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