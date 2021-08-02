Дерево вбило людей у Львові, а Apple звинуватили у цензурі – головні новини за ніч

У Львові загинули молоді люди, а Apple звинуватили у цензурі антивакцинатори / колаж "Сьогодні"
Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
Apple звинуватили у цензурі
Розробники додатку для знайомств противників вакцинації Unjected звинуватили компанію Apple у цензурі через те, що вона видалила зі свого магазину AppStore їхній продукт. У компанії вже відповіли на звинувачення.
У Львові деревом вбило людей
У Львові під час сильної грози з ураганом вночі повалило кілька дерев і одне з них вбило дівчину і хлопця, які сиділи на лавочці у Стрийському парку.
У Львові буревій повалив кілька дерев, є жертви / колаж "Сьогодні"
У Німеччині затримали сотні противників карантину
У Берліні під час акцій проти коронавірусних обмежень у неділю, 1 серпня, відбулися зіткнення учасників з поліцією, в результаті яких були затримані понад 500 людей і постраждали 10 поліцейських.
Поліція розігнала протест у Берліні / Фото: REUTERS
Іран звинуватили в атаці на ізраїльський танкер
Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт звинуватив Іран у атаці на ізраїльський нафтовий танкер Mercer Streetу біля берегів Оману, в результаті якої загинули двоє людей. Його звинувачення підтримали в США і Великій Британії. Союзники зараз проводять консультації, щоб покарати винного.
Інші новини України та світу дивіться в останньому випуску "Сьогодні":
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта