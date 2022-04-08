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Дети войны: как малышне в Украине помогают адаптироваться в социуме

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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8 апреля, 16:30
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Дети-переселенцы как никто нуждаются в поддержке и помощи в приспособлении к людям во время войны
Украинским детям-переселенцам помогают адаптироваться в социуме
Украинским детям-переселенцам помогают адаптироваться в социуме / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Бурштыне для социальной адаптации детей переселенцев запустили проект "Детская улыбка". Инициатором этого стали ДТЭК Энерго совместно с Агентством местного экономического развития Прикарпатья.

Об этом говорится в сообщении компании ДТЭК Рината Ахметова.

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Так, проект стал продолжением волонтерской инициативы, которая при поддержке городских властей реализуется в Бурштыне с начала марта и получила многочисленные положительные отзывы как детей, так и их родителей. Как сообщают в компании, за это время проведено более 20 мастер-классов, в которых приняли участие более 600 детей.

Какие методики используют?

В рамках проекта проводятся:

  • творческие студии;
  • занятия по аппликациям;
  • рисование и росписи;
  • тематические пение;
  • флеш-мобы;
  • арт-терапия;
  • познавательные лекции в игровой форме и т.д.

К проведению мероприятий включены профессиональные педагоги.

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В ближайшие два месяца в социальном проекте примут участие более тысячи детей.

Отметим, что агентство местного экономического развития Прикарпатья работает с 2018 года при финансовой поддержке ДТЭК Энерго в рамках Программы социального партнерства компании и Бурштынского городского совета. Цель организации – содействие социальному, экономическому, культурному развитию региона, повышение конкурентоспособности и институциональной устойчивости территориальных общин.

Психологическая помощь для переселенцев

Для украинских переселенцев Фонд организовал кабинеты психологической помощи, где специалисты принимают как взрослых, так и детей.

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По последним данным, каждый десятый человек с "горячей точки" обращается к специалистам по кризисной психологии и преодолению травматического опыта. В общей сложности это почти 300 человек.

Фонд Рината Ахметова обеспечивает психологическую поддержку пострадавшим от войны людям еще с 2014 года. Тогда впервые 250 психологов прошли обучение по курсу "Травма войны" и оказали помощь более 60 тысяч украинцев из Донецкой и Луганской областей.

Ранее мы рассказывали, что в Украине стартовал проект бесплатной психологической помощи для детей и взрослых. Для украинцев также открыли "горячую линию", где можно бесплатно пообщаться с психологом.

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Илона Куровская – волонтер, экс-директор Института законодательства ВРУ, доктор юридических наук. С начала войны активно помогала людям в самых горячих точках Киевщины: рискуя жизнью, развозила пищу, лекарства и все необходимое. Во время одной из волонтерских миссий попала под обстрел оккупантов и погибла. Ей было 45 лет.

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