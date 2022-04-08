Дети войны: как малышне в Украине помогают адаптироваться в социуме

В Бурштыне для социальной адаптации детей переселенцев запустили проект "Детская улыбка". Инициатором этого стали ДТЭК Энерго совместно с Агентством местного экономического развития Прикарпатья.
Об этом говорится в сообщении компании ДТЭК Рината Ахметова.
Так, проект стал продолжением волонтерской инициативы, которая при поддержке городских властей реализуется в Бурштыне с начала марта и получила многочисленные положительные отзывы как детей, так и их родителей. Как сообщают в компании, за это время проведено более 20 мастер-классов, в которых приняли участие более 600 детей.
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Какие методики используют?
В рамках проекта проводятся:
- творческие студии;
- занятия по аппликациям;
- рисование и росписи;
- тематические пение;
- флеш-мобы;
- арт-терапия;
- познавательные лекции в игровой форме и т.д.
К проведению мероприятий включены профессиональные педагоги.
В ближайшие два месяца в социальном проекте примут участие более тысячи детей.
Отметим, что агентство местного экономического развития Прикарпатья работает с 2018 года при финансовой поддержке ДТЭК Энерго в рамках Программы социального партнерства компании и Бурштынского городского совета. Цель организации – содействие социальному, экономическому, культурному развитию региона, повышение конкурентоспособности и институциональной устойчивости территориальных общин.
Психологическая помощь для переселенцев
Для украинских переселенцев Фонд организовал кабинеты психологической помощи, где специалисты принимают как взрослых, так и детей.
По последним данным, каждый десятый человек с "горячей точки" обращается к специалистам по кризисной психологии и преодолению травматического опыта. В общей сложности это почти 300 человек.
Фонд Рината Ахметова обеспечивает психологическую поддержку пострадавшим от войны людям еще с 2014 года. Тогда впервые 250 психологов прошли обучение по курсу "Травма войны" и оказали помощь более 60 тысяч украинцев из Донецкой и Луганской областей.
Ранее мы рассказывали, что в Украине стартовал проект бесплатной психологической помощи для детей и взрослых. Для украинцев также открыли "горячую линию", где можно бесплатно пообщаться с психологом.