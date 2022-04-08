Діти війни: як малечі в Україні допомагають адаптуватися в соціумі

Діти-переселенці як ніхто потребують підтримки та допомоги в пристосуванні до людей під час війни

Українським дітям-переселенцям допомагають адаптуватися в соціумі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Бурштині для соціальної адаптації дітей переселенців запустили проєкт "Дитяча посмішка". Ініціатором цього стали ДТЕК Енерго спільно з Агенцією місцевого економічного розвитку Прикарпаття.

Про це йдеться в повідомленні компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

Реклама

Так, проєкт став продовженням волонтерської ініціативи, що за підтримки міської влади реалізується в Бурштині з початку березня та отримала численні позитивні відгуки як діток, так і їх батьків. Як повідомляють в компанії, за цей час проведено понад 20 майстер-класів, у яких взяли участь понад 600 дітей.

Які методики використовують?

В рамках проекту проводяться:

творчі студії;

заняття з аплікацій;

малювання та писанкарства;

тематичні заспіви;

флеш-моби;

арт-терапія;

пізнавальні лекції в ігровій формі тощо.

До проведення заходів долучені професійні педагоги.

Реклама

Упродовж найближчих двох місяців у соціальному проекті візьмуть участь більше тисячі дітей.

Зауважимо, що агенція місцевого економічного розвитку Прикарпаття діє з 2018 року за фінансової підтримки ДТЕК Енерго в рамках Програми соціального партнерства компанії та Бурштинської міської ради. Мета організації — сприяння соціальному, економічному, культурному розвитку регіону, підвищення конкурентоспроможності та інституційної стійкості територіальних громад.

Психологічна допомога для переселенців

Для українських переселенців Фонд організував кабінети психологічної допомоги, де фахівці приймають як дорослих, так і дітей.

Реклама

За останніми даними, кожна десята людина з "гарячої точки" звертається до спеціалістів з кризової психології та подолання травматичного досвіду. Загалом це майже 300 осіб.

Фонд Ріната Ахметова забезпечує психологічну підтримку людям, що постраждали від війни, ще з 2014 року. Тоді вперше 250 психологів пройшли навчання за курсом "Травма війни" та надали допомогу понад 60 тисячам українців з Донецької та Луганської областей.

Раніше ми розповідали, що в Україні стартував проєкт безкоштовної психологічної допомоги для дітей та дорослих. Для українців також відкрили "гарячу лінію", де можна безоплатно поспілкуватися з психологом.