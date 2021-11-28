"Дичайше гудит и дымит". Мы узнали, что произошло на Турбоатоме в Харькове (видео)

На Харьковском турбинном заводе ("Турбоатом") днем 28 ноября заметили сильный дым и шум. Местные жители и Telegram-каналы публикуют видео и предположения, что произошло.
Сайт "Сегодня" также проверил информацию.
Что пишут в соцсетях
Пользователи предполагают, что на заводе произошло "непонятное" ЧП. Также есть версии, что сильный дым связан с "тестовыми запусками".
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"Гудит и кочегарит дичайше, возможно какое-то ЧП – непонятно", – пишет один из Telegram-каналов.
Еще один Telegram-канал "Харьков тут" утверждает, что "предположительно делали тестовые запуски, давно уже так сильно не давали дыма".
Что нам сказали в ГСЧС
Новости "Сегодня" проверили, не связана ли задымленность с пожаром или другим ЧП.
"Наши выехали, проверили. Пожара там нет. Это технологический процесс у них там", – сообщил спикер управления ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.
Ранее мы писали:
- Во Львове недавно произошел взрыв на территории химического завода.
- Возле Ровно произошел взрыв на заводе по производству азотных удобрений.