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"Дико гуде і димить". Ми дізналися, що сталося на Турбоатомі у Харкові (відео)

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
28 листопада, 13:47
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У Мережі припускають, що могли статися НП чи пожежа на території заводу
Також дим пов'язують із тим, що на заводі могли "робити тестові запуски"
Також дим пов'язують із тим, що на заводі могли "робити тестові запуски" / Фото: Колаж: Сьогодні

На Харківському турбінному заводі ("Турбоатом") вдень 28 листопада помітили сильний дим та шум. Місцеві жителі і Telegram-канали публікують відео та припущення, що сталося.

Сайт "Сьогодні" також перевірив інформацію.

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Що пишуть у соцмережах

Користувачі припускають, що на заводі сталося "незрозуміле" НП. Також є версії, що сильний дим пов'язаний із "тестовими запусками".

"Гуде і кочегарить дико, можливо якесь НП – незрозуміло", – пише один із Telegram-каналів.

Ще один Telegram-канал "Харків тут" стверджує, що "імовірно робили тестові запуски, давно вже так сильно не давали диму" .

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Що нам сказали у ДСНС

Новини "Сьогодні" перевірили, чи не пов'язана задимленість із пожежею чи іншою НП.

"Наші виїхали, перевірили. Пожежі там немає. Це технологічний процес у них там", – повідомив речник управління ДСНС у Харківській області Євген Василенко.

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Ігор Сєров

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