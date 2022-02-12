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До +10 градусов! В Украину идет потепление – прогноз

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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12 февраля, 19:00
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Синоптики порадовали прогнозом погоды украинцев – в каких областях будет теплее всего
Потеплеет ли в Украине на этой неделе
Потеплеет ли в Украине на этой неделе / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Украине в следующие три дня наладится – на улице потеплеет, а осадков практически не будет. Небольшой дождь пройдет только 15 февраля в западных областях.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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По данным синоптиков, в воскресенье, 13 февраля, во всех регионах будет сухо с переменной облачностью. Температура на западе, юге и в центре страны будет около 4-7 градусов тепла. В восточных областях ожидается +2-4 градуса, а на севере – от -1 до +2 градусов.

В понедельник, 14 февраля, в западных областях прогнозируют до +10 градусов. В центре и на юге – 5-8 градусов тепла, а на востоке и севере – 2-5 градусов. Во всех регионах в этот день будет солнечно и без осадков.

Во вторник, 15 февраля, небольшой дождь ожидается в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. В остальных регионах будет сухо. Температура воздуха днем будет колебаться от 4 до 8 градусов тепла.

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