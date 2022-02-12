До +10 градусів! До України йде потепління – прогноз

Синоптики порадували прогнозом погоди українців – у яких областях буде найтепліше

Чи потеплішає в Україні цього тижня / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Україні наступні три дні налагодиться – на вулиці потеплішає, а опадів практично не буде. Невеликий дощ пройде лише 15 лютого у західних областях.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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За даними синоптиків, у неділю, 13 лютого, у всіх регіонах буде сухо із мінливою хмарністю. Температура на заході, півдні та в центрі країни буде близько 4-7 градусів тепла. У східних областях очікується +2-4 градуси, а на півночі – від -1 до +2 градусів.

У понеділок, 14 лютого, у західних областях прогнозують до +10 градусів. У центрі та на півдні – 5-8 градусів тепла, а на сході та півночі – 2-5 градусів. У всіх регіонах цього дня буде сонячно и без опадів.

У вівторок, 15 лютого, невеликий дощ очікується у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. У решті регіонів буде сухо. Температура повітря вдень коливатиметься від 4 до 8 градусів тепла.