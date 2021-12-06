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До +16! Где в Украине завтра ждать потепление, а где – снега: прогноз (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
6 декабря, 16:00
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Минимальная температура воздуха в стране завтра будет -2 градуса
Погода в Украине на 7 декабря / Коллаж "Сегодня"
Погода в Украине на 7 декабря / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 7 декабря, в Украине будет идти мокрый снег, а где-то пройдут дожди.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Где будут осадки

Будет мокрый снег на западе Украины, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях.

В Кропивницкой, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской области пройдут дожди из-за теплой температуры воздуха.

На остальных территориях осадков не будет.

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Где будет тепло

На западе и севере будет холодно. Днем температура воздуха будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

На востоке и в большинстве центральных областей температура будет гораздо теплее. Там столбики термометров поднимутся до +9 градусов.

На юге Украины в течение дня температура будет от +9 до +13 градусов, а в Крыму максимум +16 градусов.

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Погода в Украине на 7 декабря. Фото: Наталии Диденко
Погода в Украине на 7 декабря. Фото: Наталии Диденко

Ноябрь в Киеве стал одним из самых теплых за последние 140 лет

В Киеве ноябрь в этом году попал в десятку самых теплых с 1881 года. Месяц отметился температурными рекордами. Среднемесячная температура ноября была выше климатической нормы в 1991-2020 годах на 2,2 градуса. Она составила 4,8 градуса тепла. Самым теплым днем метеорологи признали 5 ноября – его максимум достиг 15,8 градуса тепла. Самым холодным днем назвали 17 ноября. Тогда минимальная температура снизилась под утро до 7,1 градуса мороза.

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