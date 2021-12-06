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СЬОГОДНІ Новини України

До +16! Де в Україні завтра чекати на потепління, а де – снігу: прогноз (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
6 грудня, 16:00
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Мінімальна температура повітря в країні завтра буде -2 градуси
Погода в Україні на 7 грудня / Колаж "Сьогодні"
Погода в Україні на 7 грудня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 7 грудня, в Україні буде йти мокрий сніг, а десь пройдуть дощі.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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Де будуть опади

Буде мокрий сніг на заході України, а також у Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях.

У Кропивницькій, Черкаській, Сумській, Полтавській, Харківській, Одеській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській області пройдуть дощі через теплу температуру повітря.

На решті територій опадів не буде.

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Де буде тепло

На заході та півночі буде холодно. Вдень температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

На сході та в більшості центральних областей температура буде набагато теплішою. Там стовпчики термометрів піднімуться до +9 градусів.

На півдні України протягом дня температура становитиме від +9 до +13 градусів, а в Криму максимум +16 градусів.

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Погода в Україні на 7 грудня. Фото: Наталки Діденко
Погода в Україні на 7 грудня. Фото: Наталки Діденко

Листопад у Києві став одним із найтепліших за останні 140 років

У Києві ноябрь цього року потрапив до десятки найтеплішихз 1881 року. Місяць відзначився температурними рекордами. Середньомісячна температура листопада була вищою за кліматичну норму в 1991-2020 роках на 2,2 градуса. Вона становила 4,8 градуса тепла. Найтеплішим вдень метеорологи визнали 5 листопада – його максимум сягнув 15,8 градуса тепла. Найхолоднішим вдень назвали 17 листопада. Тоді мінімальна температура знизилася під ранок до 7,1 градусів морозу.

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