До +16! Де в Україні завтра чекати на потепління, а де – снігу: прогноз (карта)

Завтра, 7 грудня, в Україні буде йти мокрий сніг, а десь пройдуть дощі.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
Де будуть опади
Буде мокрий сніг на заході України, а також у Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях.
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У Кропивницькій, Черкаській, Сумській, Полтавській, Харківській, Одеській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській області пройдуть дощі через теплу температуру повітря.
На решті територій опадів не буде.
Де буде тепло
На заході та півночі буде холодно. Вдень температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.
На сході та в більшості центральних областей температура буде набагато теплішою. Там стовпчики термометрів піднімуться до +9 градусів.
На півдні України протягом дня температура становитиме від +9 до +13 градусів, а в Криму максимум +16 градусів.
Листопад у Києві став одним із найтепліших за останні 140 років
У Києві ноябрь цього року потрапив до десятки найтеплішихз 1881 року. Місяць відзначився температурними рекордами. Середньомісячна температура листопада була вищою за кліматичну норму в 1991-2020 роках на 2,2 градуса. Вона становила 4,8 градуса тепла. Найтеплішим вдень метеорологи визнали 5 листопада – його максимум сягнув 15,8 градуса тепла. Найхолоднішим вдень назвали 17 листопада. Тоді мінімальна температура знизилася під ранок до 7,1 градусів морозу.
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