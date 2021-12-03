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До 17 тысяч гривен! Когда и кого будут штрафовать за пластиковые пакеты в Киеве

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
3 декабря, 17:00
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Ежегодно в мире производится более 13 миллиардов пластиковых пакетов
За незаконное распространение пластиковых пакетов можно получить до 17 тысяч гривен штрафу / Коллаж "Сегодня"
За незаконное распространение пластиковых пакетов можно получить до 17 тысяч гривен штрафу / Коллаж "Сегодня"

От 8 500 до 17 тысяч гривен штрафа могут заплатить украинцы за незаконное распространение пластиковых пакетов.

Об этом сообщил начальник управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Возный в материале сайта "Сегодня".

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Подробности

С 10 декабря Закон о запрете пластиковых пакетов вступит в силу.

"Я не готов пока ответить, как именно будут следить за выполнением новых правил. Но будет контролировать это все Госпродпотребслужба. За незаконное распространение пластиковых пакетов для субъектов хозяйствования предусмотрен штраф от 8500 до 17 тысяч гривен. В случае повторного нарушения взыскание составит 34 тысячи гривен", – утверждает Александр Возный.

Оценить, как скоро все стороны процесса адаптируются к новому порядку можно будет только через год.

Почему пластиковые пакеты так опасны?

По данным ООН, ежегодно в мире производится более 13 миллиардов пластиковых пакетов, то есть 300 штук на каждого взрослого. Каждый год люди используют 5 триллионов полиэтиленовых сумок, при этом в океан попадает 8 миллионов тонн пластика.

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Экологи бьют тревогу: пластик хоть и удобная вещь, но очень опасная. Обычные пластиковые пакеты очень медленно разлагаются в природе, и до сих до сих пор неизвестно, сколько лет будет необходимо для полного распада, приблизительные оценки времени — от 200 до 500 лет.

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