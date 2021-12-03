До 17 тисяч гривень! Коли і кого штрафуватимуть за пластикові пакети у Києві

Щороку у світі виробляється понад 13 мільярдів пластикових пакетів.

За незаконне розповсюдження пластикових пакетів можна отримати до 17 тисяч гривень штрафу / Колаж "Сьогодні"

Від 8500 до 17 тисяч гривень штрафу можуть заплатити українці за незаконне розповсюдження пластикових пакетів.

Про це повідомив начальник управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Возний. матеріал сайту "Сьогодні".

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Деталі

З 10 грудня Закон про заборону пластикових пакетів набуде чинності.

"Я не готовий поки що відповісти, як саме стежитимуть за виконанням нових правил. Але контролюватиме це все Держпродспоживслужба. За незаконне розповсюдження пластикових пакетів для суб'єктів господарювання передбачено штраф від 8500 до 17 тисяч гривень . У разі повторного порушення стягнення становитиме 34 тисячі гривень", – стверджує Олександр Возний.

Оцінити, коли всі сторони процесу адаптуються до нового порядку можна буде лише через рік.

Чому пластикові пакети такі небезпечні?

За даними ООН, щорічно у світі виробляється більше 13 мільярдів пластикові пакети, тобто 300 штук на кожного дорослого. Щороку люди використовують 5 трильйонів поліетиленових сумок, причому в океан потрапляє 8 мільйонів тонн пластику.

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Екологи б'ють на сполох: пластик хоч і зручна річ, але дуже небезпечна. Звичайні пластикові пакети дуже повільно розкладаються в природі, і досі невідомо, скільки років буде потрібно для повного розпаду. від 200 до 500 років.

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