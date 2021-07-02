Добытчики биткоинов чуть не оставили без света всю Черниговскую область (фото, видео)

За два месяца деятельности майнеры нанесли прямых убытков на сумму более 3 млн гривен

СБУ на криптоферме / Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила "добытчиков" криптовалюты, которые подключили свое оборудование к одной из трансформаторных подстанций в Черниговской области. Таким образом они не только похищали электроэнергию, но и чуть не лишили воды и света весь регион.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

От подстанции, которая пострадала от действий майнеров, получают электропитание в частности КНП "Нежинская станция скорой медицинской помощи", КП "Нежинводоканал" и другие.

За два месяца "работы" злоумышленники нанесли только прямых убытков на сумму свыше 3 млн гривен.

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СБУ установила, что подозреваемые создали мощную майнинг-ферму, разместив оборудование в арендованных складских помещениях, и несанкционированно подключились к подстанции, расположенной неподалеку.

Чтобы скрыть факты похищения и занижение показателей потребленной электроэнергии, майнеры вмешались в работу учета системы.

"Действия злоумышленников могли привести к нештатным ситуациям с бесперебойным снабжением электроэнергии населению и предприятий", – сообщили в СБУ.

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В ходе обыска правоохранители изъяли более 150 единиц оборудования для генерации криптовалюты и специализированную технику для вмешательства в сеть автоматизированного учета электроэнергии.

Напомним, основатели криптовалютной биржи Africrypt в ЮАР братья Амир и Раис Каджи исчезли вместе с биткоинами стоимостью 3,6 млрд долларов. Пропажа монет на такую сумму является крупнейшей долларовой потерей в истории мошенничества с криптовалютой.

Мы также писали, что Китай ввел запрет на майнинг. В стране остановились крупнейшие криптовалютные фермы, а местные банки начали блокировать транзакции, связанные с цифровыми активами.