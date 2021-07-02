Українська
$ 27,38
32,52
  1. Последние новости Украины

Добытчики биткоинов чуть не оставили без света всю Черниговскую область (фото, видео)

2 июля 2021 7:00

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

За два месяца деятельности майнеры нанесли прямых убытков на сумму более 3 млн гривен

СБУ на криптоферме

СБУ на криптоферме / Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила "добытчиков" криптовалюты, которые подключили свое оборудование к одной из трансформаторных подстанций в Черниговской области. Таким образом они не только похищали электроэнергию, но и чуть не лишили воды и света весь регион.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

От подстанции, которая пострадала от действий майнеров, получают электропитание в частности КНП "Нежинская станция скорой медицинской помощи", КП "Нежинводоканал" и другие.

За два месяца "работы" злоумышленники нанесли только прямых убытков на сумму свыше 3 млн гривен.

Реклама

СБУ установила, что подозреваемые создали мощную майнинг-ферму, разместив оборудование в арендованных складских помещениях, и несанкционированно подключились к подстанции, расположенной неподалеку.

Чтобы скрыть факты похищения и занижение показателей потребленной электроэнергии, майнеры вмешались в работу учета системы.

Не пропусти!
Хиты 90-х и "Червона рута": лучшие песни в исполнении фанатов на Евро
Болельщик любят петь на стадионах и за их пределами

"Действия злоумышленников могли привести к нештатным ситуациям с бесперебойным снабжением электроэнергии населению и предприятий", – сообщили в СБУ.

Реклама

В ходе обыска правоохранители изъяли более 150 единиц оборудования для генерации криптовалюты и специализированную технику для вмешательства в сеть автоматизированного учета электроэнергии.

Напомним, основатели криптовалютной биржи Africrypt в ЮАР братья Амир и Раис Каджи исчезли вместе с биткоинами стоимостью 3,6 млрд долларов. Пропажа монет на такую сумму является крупнейшей долларовой потерей в истории мошенничества с криптовалютой.

Мы также писали, что Китай ввел запрет на майнинг. В стране остановились крупнейшие криптовалютные фермы, а местные банки начали блокировать транзакции, связанные с цифровыми активами.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Жара спадет, но дожди будут каждый день: прогноз погоды до конца недели
Жара спадет, но дожди будут каждый день: прогноз погоды до конца неделиУкраина
Что изменится с 1 июля: пенсии, налоговые проверки, блокирование банковских счетов и не только
Что изменится с 1 июля: пенсии, налоговые проверки, блокирование банковских счетов и не толькоЭкономика
На Украину обрушатся ливни, град и шквалы: синоптик предупредила о непогоде
На Украину обрушатся ливни, град и шквалы: синоптик предупредила о непогодеУкраина
"Водитель схватился за голову и сел рядом". В Полтавской области авто сбило ребенка (фото)Другие регионы
Прыгали и кричали до срыва голоса: как политики болели за сборную Украины (видео)
Прыгали и кричали до срыва голоса: как политики болели за сборную Украины (видео)Украина
Задержка 5 самолетов в
Задержка 5 самолетов в "Борисполе": часть пассажиров готовят к вылету, что будет с остальнымиТранспорт

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять