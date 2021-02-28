Доллар по 29? Вернется ли курс валюты к трехлетнему максимуму

Некоторые эксперты склоняются к тому, что нацвалюта может ослабнуть в марте

Курс доллара в марте может вернуться к максимуму, который наблюдался в 2018 году. Об этом говорят сразу двое экспертов, сообщается в статье "Опасное равновесие: куда направится курс доллара в марте – прогноз".

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Руководитель EXANTE Украина Владимир Позний полагает, что в марте можем увидеть курс доллара, близкий к 29 грн.

"Вероятен дальнейший рост доходности гособлигаций развитых стран, что будет толкать вниз курс валют стран развивающихся, включая гривню. В марте USDUAH вполне может еще раз протестировать максимумы 2018 года вблизи 29 грн. Увидим ли мы прорыв этого уровня, или поворот вниз от него, зависит от реакции ФРС и ЕЦБ", – прогнозирует Владимир Позний.

Другие причины возможного скачка курса называет экономический эксперт Андрей Новак. Он считает, что правительство может искусственно ослабить гривню.

"В бюджете на 2021 год правительство заложило курс 29,1 грн/долл. Поэтому я не исключаю, что они будут искусственно девальвировать гривню приблизительно до этого показателя", – считает Андрей Новак.

В то же время другие эксперты напротив считают, что нацвалюта может укрепиться аж до 26,5 грн за доллар, и в целом критических колебаний курса не прогнозируют.

Напомним, на следующей неделе курс продажи наличного доллара, вероятно, составит 27,85-28,05 грн. Наличный евро будут покупать в среднем по 33,60-33,8 грн, продавать – по 34-34,20 грн.

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Напомним, Украина заключила с ОАЭ несколько инвестдоговоров на общую сумму 3 млрд долларов. Подробности в сюжете:

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