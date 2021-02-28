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Долар по 29? Чи повернеться курс валюти до трирічного максимуму

28 лютого, 08:24

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Деякі експерти схиляються до того, що нацвалюта може ослабнути в березні

Курс долара в березні може повернутися до максимуму, який спостерігався у 2018 році. Про це говорять відразу двоє експертів, повідомляється в статті "Небезпечна рівновага: куди попрямує курс долара в березні – прогноз".

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Керівник EXANTE Україна Володимир Позній вважає, що в березні можемо побачити курс долара, близький до 29 грн.

"Можливе подальше зростання прибутковості держоблігацій розвинених країн, що буде штовхати вниз курс валют країн, що розвиваються, включно з гривнею. У березні USDUAH цілком може ще раз протестувати максимуми 2018 року близько до 29 грн. Чи побачимо ми прорив цього рівня, або поворот вниз від нього, залежить від реакції ФРС і ЄЦБ ", – прогнозує Володимир Позній.

Інші причини можливого стрибка курсу називає економічний експерт Андрій Новак. Він вважає, що уряд може штучно послабити гривню.

"У бюджеті на 2021 рік уряд заклав курс 29,1 грн/дол. Тому я не виключаю, що вони будуть штучно девальвувати гривню приблизно до цього показника", – вважає Андрій Новак.

Водночас інші експерти навпаки вважають, що нацвалюта може зміцнитися аж до 26,5 грн за долар, і в цілому критичних коливань курсу не прогнозують.

Нагадаємо, наступного тижня курс продажу готівкового долара, ймовірно, становитиме 27,85-28,05 грн. Готівковий євро купуватимуть в середньому по 33,60-33,8 грн, продаватимуть – по 34-34,20 грн.

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Нагадаємо, Україна уклала з ОАЕ кілька інвестдоговорів на загальну суму 3 млрд доларів. Подробиці в сюжеті:

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