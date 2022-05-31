Дожди и сильный ветер. Прогноз погоды в Украине на 31 мая (карта)

Часть страны накроют осадки

В Украине будет дождь/Фото: коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине во вторник, 31 мая, будет влажной в некоторых областях. Несмотря на это прогнозируют тепло, как и вчера.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какая будет погода?

Сегодня дожди прогнозируют в Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. На остальной территории — переменная облачность. Ветер — северный, 7-12 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от 19 до 24 градусов тепла. На востоке прогнозируют +28...+30 градусов.

В северных регионах – 21-27 градусов тепла. На юге ожидается 23-30 градусов выше нуля.

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В Киеве прогнозируют облачную погоду, 21-23 градуса тепла, а в Симферополе будет сухо – +26…+28 градусов.

Почему меняется погода?

Основной причиной изменения погоды есть неравномерный нагрев поверхности Земли, что приводит к перемещению воздушных масс. Перемещаясь, они приносят потепление или похолодание, ветреную или безветренную, облачную или безоблачную, с осадками или без осадков погоду. Например, на большую часть Украины погода приходит с запада – с запада приходит воздушная масса из северной части Атлантического океана. Летом она приносит не только в Украину, но и на большую часть Восточно-Европейской равнины облачную прохладную погоду. При вторжении воздушных масс из Арктики и летом, и зимой наступает похолодание.

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