Дожди с грозами и жара. Какой будет погода в Украине 31 июля (карта)

Больше всего не повезет жителям западных и восточных регионов страны

Погода в Украине будет дождевой. Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 31 июля, погода в Украине будет дождливой в большинстве регионов, однако средняя температура будет колебаться в пределах +29-31.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе днем ожидаются дожди с грозами, при этом ночью осадков не ожидается. Днем столбики термометров покажут от +28 до +30, а вот ночью жара спадет до отметки +16.

На севере Украины синоптики осадков не прогнозируют. Днем температура будет колебаться в пределах +28+32 градуса, ветер ожидается южно-западный.

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Тем временем на востоке страны дожди синоптики ожидают и днем, и ночью. Днем столбики термометров покажут от +28 до +31, а ночью температура спадет до отметки +18.

На юге Украины будет жара – днем температура будет достигать +32, ночью ожидается до +22. При этом осадков синоптики не прогнозируют.

Также самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань нам в интервью рассказал, какой будет погода до конца июля, чего ждать в августе, осенью и даже будущей зимой. Кроме того, он поведал секреты того, как определяет погоду без метеозондов и другой современной техники.

Кроме того, он поделился секретом, как спастись в жару без кондиционера. Синоптик отмечает, что чем больше будете пить воду, тем больше "опухнете".

Также недавно мы писали о том, что Ирпень (город в Киевской области) накрыли дожди с грозами.