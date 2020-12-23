Друг Кернеса рассказал, кто мог заразить коронавирусом мэра Харькова

Кернес демонстративно показывал, что не боится вируса. Как оказалось – зря

Мэр Харькова Геннадий Кернес мог заразиться коронавирусом от домработницы, что впоследствии привело к осложнениям и смерти.

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Об этом рассказал его друг, бизнесмен Павел Фукс, передает УНИАН.

"Говорят, что (заразила) домработница. Ходила вокруг да около, кашляла в маске. Гена был в этом плане довольно беспечным. Выходил на улицу абсолютно без маски", – сказал он.

Фукс отметил, что Кернес пытался показать, что не боится вируса, и боролся за то, чтобы работало метро, ​​не сворачивался бизнес, чтобы город не останавливался.

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"Когда открывали фонтан на День города, я такого количества людей никогда не видел. Все фотографировались, прижимались, обнимались. Из-за этого он пострадал, плюс эта женщина, которая его одевала", – добавил бизнесмен.

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Напомним, Геннадий Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции в немецкой клинике "Шарите" – о его смерти стало известно 17 декабря. Сегодня в Харькове проходит церемония прощания, после чего Кернеса похоронят.

Все подробности в спецтеме Похороны Кернеса

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