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На Донбассе ВСУ несут серьезные потери – где стреляли боевики

22 мая, 07:50

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

За прошлые сутки противник восемь раз обстреливал позиции ВСУ

Боевики на Донбассе. Фото: pravda.com.ua

Боевики на Донбассе. Фото: pravda.com.ua

Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ, игнорируя режим прекращения огня. За прошедшие сутки, 21 мая, было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня. Двое военнослужащих ВСУ получили ранения и один боевое травмирование.

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Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Так, возле Екатериновки открывали огонь из артиллерийских установок 122 калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В пригороде Водяного два раза осуществили обстрел из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. У Новоселовки противник дважды вел огонь из минометов 82-го калибра. Вблизи Песков враг применил минометы 82-го калибра и крупнокалиберные пулеметы. В районе поселка Луганское открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у поселка Гнутово – еще и из стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

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В результате обстрела двое военнослужащих ВСУ получили ранения и один боевое травмирование. Им оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в больницу.

По состоянию на 7:00 утра, 22 мая, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Напомним, ранее ТКГ договорилась о разблокировании процесса открытия пунктов пропуска "Счастье" и "Золотое" на Донбассе.

Кроме того, сообщалось, что на Донбассе засекли скопление танков боевиков.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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