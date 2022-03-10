Дворцовый переворот в Кремле: шансы увеличились – экс-депутат Госдумы РФ

Раньше это было практически невозможно

Шансы госпереворота в России возросли. Коллаж Сегодня

Российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, живущий в Киеве, считает, что сейчас появилось больше шансов для госпереворота в России, его вероятность значительно возросла.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24".

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"Это был, пожалуй, один шанс из тысячи, а сейчас один шанс из ста. Но этот шанс увеличивается, значительно растет. Я не знаю, сколько потребуется времени до того момента, когда уже там представители российской элиты, крупные бизнесмены и определенные чиновники будут что-то делать. Мы уже знаем, что, например, Эльвира Набиуллина, руководитель Центрального банка Российской Федерации, вчера пыталась уйти в отставку со своей должности, но Путин не позволил ей это сделать", – сказал Пономарев.

По словам политика, считается, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин является частью так называемых российских системных либералов, и он должен бы быть более негативно настроенным к войне России против Украины, но он такого решения не поддержал и остается на своей должности.

Пономарев добавил, что разговаривал с одним известным юристом, который отметил, что если мы уже говорим о вероятном будущем суде над российской элитой, независимо от того, поддерживает она войну против Украины или нет, она будет нести ответственность и будет наказана этим судом.

Война России против Украины 10 марта