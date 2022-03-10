Дворцовый переворот в Кремле: шансы увеличились – экс-депутат Госдумы РФ

Российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, живущий в Киеве, считает, что сейчас появилось больше шансов для госпереворота в России, его вероятность значительно возросла.
Об этом он заявил в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24".
"Это был, пожалуй, один шанс из тысячи, а сейчас один шанс из ста. Но этот шанс увеличивается, значительно растет. Я не знаю, сколько потребуется времени до того момента, когда уже там представители российской элиты, крупные бизнесмены и определенные чиновники будут что-то делать. Мы уже знаем, что, например, Эльвира Набиуллина, руководитель Центрального банка Российской Федерации, вчера пыталась уйти в отставку со своей должности, но Путин не позволил ей это сделать", – сказал Пономарев.
По словам политика, считается, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин является частью так называемых российских системных либералов, и он должен бы быть более негативно настроенным к войне России против Украины, но он такого решения не поддержал и остается на своей должности.
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Пономарев добавил, что разговаривал с одним известным юристом, который отметил, что если мы уже говорим о вероятном будущем суде над российской элитой, независимо от того, поддерживает она войну против Украины или нет, она будет нести ответственность и будет наказана этим судом.
Война России против Украины 10 марта
- Украинские военные уже 15 дней отбивают атаки российских оккупантов. Путинские войска не оставляют попыток окружить Киев, но все они безуспешны. ВСУ уже уничтожили целый полк военных РФ недалеко от столицы. Тем временем угроза, связанная с захваченными АЭС, растет. МАГАТЭ потеряла связь не только с Чернобыльской, но и с Запорожской станцией.
- Четыре вражеских штурмовика Су-25 и два вертолета оккупантов уничтожили бойцы ВСУ в течение последних двух суток, заявили в Генштабе ВСУ.
- С начала вторжения оккупанты выпустили по Украине 710 ракет, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Минобороны США.
- Россия признала, что в ходе войны против Украины применила систему залпового огня ТОС-1 "Солнцепек", на которой могут использоваться термобарические боеприпасы – так называемые вакуумные бомбы.
- Кровопролитные бои с захватчиками продлятся еще максимум 10 дней, после чего Россия может перевести войну с Украиной в "замороженную" стадию. Об этом заявил журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев в интервью журналистке Олесе Бацман. Свое мнение он обосновал тем, что ресурсы России истощаются.