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Дыры в стенах и выбитые окна: во что оккупанты превратили админкорпус ЗАЭС (фото)

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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5 марта, 19:32
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Энергоатом показал, что российские военные сделали с административным зданием станции в Энергодаре
Последствия обстрела ЗАЭС в административном корпусе
Последствия обстрела ЗАЭС в административном корпусе / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска разгромили административный корпус Запорожской АЭС перед своим уходом. Фотографии последствий опубликовал оператор украинских АЭС "Энергоатом".

На снимках видно, что в здании выбиты окна, а на стенах остались следы ожесточенной стрельбы.

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Ранее сообщалось, что войска Российской Федерации вышли из Энергодара. В городе восстановлен контроль всех органов власти, а руководитель местной власти на месте. Кроме того, прошлой ночью имели место факты мародерства со стороны оккупантов.

Ситуация на Запорожской АЭС

  • Ночью 4 марта российские оккупанты начали обстреливать крупнейшую атомную электростанцию в Европе – Запорожскую. Там начался пожар.
  • Оккупанты во время обстрелов попали в первый энергоблок АЭС. Украинские спасатели не могли начать ликвидацию огня из-за обстрелов.
  • Кадыровцы ворвались на Запорожскую АЭС. Они будут пытаться заминировать атомную электростанцию и шантажировать всю Европу.
  • На фоне событий президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение.
  • Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что мир стоит на пороге самой масштабной техногенной катастрофы в истории из-за угрозы взрыва на Запорожской атомной электростанции.

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