Дыры в стенах и выбитые окна: во что оккупанты превратили админкорпус ЗАЭС (фото)

Энергоатом показал, что российские военные сделали с административным зданием станции в Энергодаре

Последствия обстрела ЗАЭС в административном корпусе / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска разгромили административный корпус Запорожской АЭС перед своим уходом. Фотографии последствий опубликовал оператор украинских АЭС "Энергоатом".

На снимках видно, что в здании выбиты окна, а на стенах остались следы ожесточенной стрельбы.

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Ранее сообщалось, что войска Российской Федерации вышли из Энергодара. В городе восстановлен контроль всех органов власти, а руководитель местной власти на месте. Кроме того, прошлой ночью имели место факты мародерства со стороны оккупантов.

Ситуация на Запорожской АЭС