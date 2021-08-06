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Эффект домино: военная колонна попала в аварию на трассе Киев-Чернигов

6 августа 2021 22:49

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Техника ехала с тренировок ко Дню Независимости

ДТП с военной колонной. Коллаж "Сегодня"

ДТП с военной колонной. Коллаж "Сегодня"

На трассе Киев-Чернигов военная колонна попала в аварию. Легковушка остановила движение целого ряда военной техники, говорится в новостях "Сегодня".

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Техника шла с аэродрома, где были тренировки ко Дню Независимости. И здесь в колонну вклинилась легковушка и неожиданно затормозила. Это привело к "эффекту домино" – бронемашины начали въезжать друг в друга.

У одного из командиров БТР разбито лицо. Водитель легковушки не пострадал. Но теперь будет отвечать за нарушение правил дорожного движения. Из-за аварии на трассе образовался километровый затор.

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