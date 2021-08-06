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Ефект доміно: військова колона потрапила в аварію на трасі Київ-Чернігів

6 серпня 2021 22:49

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Техніка їхала з тренувань до Дня Незалежності

ДТП з військовою колоною. Колаж "Сьогодні"

ДТП з військовою колоною. Колаж "Сьогодні"

На трасі Київ-Чернігів військова колона потрапила у аварію. Легковик зупинив рух цілого ряду війскової техніки, йдеться у новинах "Сьогодні".

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Техніка йшла з аеродрому, де були тренування до Дня Незалежності. І тут у колону вклинився легковик і несподівано загальмував. Це спричинило "ефект доміно" – бронемашини почали в'їжджати одна в одну.

В одного з командирів БТР розбите обличчя. Водій легковика не постраждав. Але тепер відповідатиме за порушення правил дорожнього руху. Через аварію на трасі утворився кілометровий затор.

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