Экономический рост и противостояние с РФ – Гордон назвал лучшего президента Украины

Журналист отмечает, что Кучма готов был даже использовать оружие во время конфликта с Россией вокруг острова Тузла

Журналист Дмитрий Гордон считает, что лучшим президентом Украины за всю историю независимости страны был Леонид Кучма.

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Об этом сообщает "Эхо Москвы".

"Он принял страну с купонами, а сдал страну с ростом ВВП в 12,4 процента. Хотел бы я видеть, чтобы у кого-то были такие цифры. Мало того, последние пять лет его правления ВВП был в среднем восемь процентов", – отметил он.

По словам Гордона, у экс-президента "были свои просчеты", однако украинцы и сегодня к нему хорошо относятся.

"Вы знаете, Леонид Кравчук свободно ходит по улицам, улыбается, к нему подходят, берут автографы. Леонид Данилович, в понимании многих, – замечательный президент. Виктор Андреевич Ющенко спокойно приходит на барахолки, на выставки, к нему подходят фотографироваться. Демократическая страна, понимаете. Вот так и должно быть", – подчеркнул журналист.

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Гордон отмечает, что Кучма готов был даже использовать оружие во время конфликта с Россией вокруг острова Тузла.

"Была Тузла, не забывайте. Когда он повел себя недвусмысленно. Он бы стрелял, если бы россияне пошли вперед. Он бы не отдал Тузлу, меленькую косу не отдал бы".

Напомним, ранее Гордон категорически открестился от возможности стать пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского.