Економічне зростання і протистояння з РФ – Гордон назвав кращого президента України

Журналіст зазначає, що Кучма готовий був навіть використовувати зброю під час конфлікту з Росією навколо острова Тузла

Журналіст Дмитро Гордон вважає, що найкращим президентом України за всю історію незалежності країни був Леонід Кучма.

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Про це повідомляє "Ехо Москви".

"Він прийняв країну з купонами, а здав країну з ростом ВВП в 12,4 відсотки. Хотів би я бачити, щоб у когось були такі цифри. Мало того, останні п'ять років його правління ВВП був в середньому вісім відсотків" , – зазначив він.

За словами Гордона, у експрезидента "були свої прорахунки", проте українці і сьогодні до нього добре ставляться.

"Ви знаєте, Леонід Кравчук вільно ходить по вулицях, посміхається, до нього підходять, беруть автографи. Леонід Данилович, в розумінні багатьох, – чудовий президент. Віктор Андрійович Ющенко спокійно приходить на барахолки, на виставки, до нього підходять фотографуватися. Демократична країна, розумієте. Ось так і повинно бути", – підкреслив журналіст.

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Гордон відзначає, що Кучма готовий був навіть використовувати зброю під час конфлікту з Росією навколо острова Тузла.

"Була Тузла, не забувайте. Коли він повівся недвозначно. Він би стріляв, якби росіяни пішли вперед. Він би не віддав Тузлу, меленькую косу не віддав би" .

Нагадаємо, раніше Гордон категорично відхрестивсявід можливості стати прессекретарем президента України Володимира Зеленського.