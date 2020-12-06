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Эксперт не видит опасности для школьников посещать занятия во время локдауна

6 декабря, 18:56

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Главное – проветривать школьные классы

Во время жесткого карантина дети и подростки должны посещать школы. Об этом рассказал врач-инфекционист Андрей Алферов в эфире канала "Украина 24".

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По его словам, "дети и молодые люди без каких-то хронических тяжелых заболеваний болеют легко, по крайней мере то, что касается школ".

"Я не вижу какой-то опасности именно для детей, находиться в школе непосредственно, что называется, учиться оффлайн", – сказал эксперт.

В то же время, эксперт Андрей Алферов уточнил, что в школах должны организовывать проведение уроков таким образом:

  • постоянно должно быть проветривание;
  • необходимо контролировать влажность воздуха.

Как уже писали новости "Сегодня", Максим Степанов заявил, что локдауна до конца года точно не будет, потому что медицинская система полностью справится с нынешней коронавирусной нагрузкой.

О необходимостиь жесткого карантина в Украине речь идет уже давно – количество заболевших уже дважды пересекло установленную властями "красную линию" (подробнее об этом мы писали здесь).

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Больше о последствиях карантина для экономики читайте в материале "Почему локдаун в декабре может убить экономику".

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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