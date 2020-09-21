Элитный спецназ ВСУ десантировался с самолетов США: фото и видео

Самолеты вылетели с Винницкой области во Львовскую, где взяли на борт военных

Американские самолеты, которые на днях прилетели в Украину, приняли участие в учениях Rapid Trident-2020 во Львовской области. Украинские военные из Сил спецопераций отработали безпарашютное десантирование с конвертопланов Bell V-22 Osprey.

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Об этом сообщает Минобороны.

Военные совершили перелет из Винницкой области во Львовскую, "Оспреи" приняли на борт бойцов украинских ССО. Над одном из учебных участков полигона спецназовцы НАТО и Украины выполняли тренировочное десантирование безпарашютным способом.

"Наша работа предполагает постоянное самосовершенствование и овладение техниками десантирования из различных типов летательных аппаратов. На этот раз десантировались из американских "Оспреев". И это очень не похоже на то, как проводить беспосадочное десантирование с вертолета. Есть различия. Надо тренироваться. Выполнять совместные учебные задачи вместе со спецназовцами США и других стран НАТО было не впервой. Мы активно обмениваемся опытом с коллегами. В частности, вместе были на учениях в Германии", – рассказал офицер подразделения ССО.

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Отмечается, что американский конвертоплан Osprey единственная в мире серийная машина этого класса. Гибрид самолета и вертолета способен нести на борту девять тонн груза или две дюжины бойцов. Уникальные преимущества Osprey дают его поворотные пропеллеры. Они способны создавать как подъемную силу, так и горизонтальную тягу. В результате он может зависать на месте подобно вертолету.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в Николаевской области проходили масштабные учения с участием британского десанта. Для Великобритании это крупнейшая десантная операция за последние 20 лет.

Смотрите видео, как американские конвертопланы прибыли в Винницу:

Видео: facebook.com/kpszsu/

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